Italia-Bosnia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Italia-Bosnia Nations League. Tutto è pronto per la prima gara del nuovo torneo per le Nazionali arrivato alla sua seconda edizione. Si gioca questa sera venerdì 4 settembre alle 20.45 all'Artemio Franchi di Firenze. L’Italia è reduce dal secondo posto nel girone della scorsa annata e intende affrontare al meglio la competizione anche questa volta. Dall'altra parte la Bosnia, avversario tosto e con tanti volti noti che militano anche nel calcio Italiano.Italia-Bosnia, le proabili formazionicaption id="attachment 1016687" align="alignnone" width="642" Italia (getty images)/captionIl ct Roberto Mancini intende schierare la migliore formazione possibile. Donnarumma in porta, Florenzi, ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : La probabile formazione di #Mancini in vista della #Bosnia - DiMarzio : #NationsLeague | #Dzeko: 'Peccato giocare con l'Italia in un momento così' - car_peroni : #Italia-#Bosnia: fuori @Acerbi_Fra e @ciroimmobile...deve esserci un errore. Non basta essere capocannoniere dell… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Nations League. Stasera In campo #ItaliaBosnia, le probabili formazioni' - ItaSportPress : Italia-Bosnia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi - -