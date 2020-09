Italia-Bosnia, Mancini sceglie Insigne titolare (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Italia scenderà in campo contro la Bosnia alle 20.45 per la Nations League. Poco fa sono state ufficializzate le formazioni. Per la squadra di Mancini sarà 4-3-3 con Insigne titolare nel tridente di attacco insieme a Chiesa e Belotti. Questa la formazione scelta dal ct azzurro. Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi, Pellegrini, Sensi, Barella, Chiesa, Belotti, Insigne. Gli 11 #Azzurri di #Mancini#ItaliaBosnia Stadio “A. Franchi” di #Firenze h 20.45, #RaiUno#NationsLeague#ITABOS #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/MLscoGFh35 — Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) September 4, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - repubblica : Italia-Bosnia, Jorginho va in panchina. Pellegrini vince il ballottaggio con Zaniolo - RaiUno : ? Stasera in campo l'#Italia ???? affronta la #Bosnia ???? nella prima partita della competizione #NationsLeague A pa… - infobetting : Italia-Bosnia (Nations League, 4 settembre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia-Bosnia, la formazione ufficiale degli azzurri, Insigne tra i titolari -