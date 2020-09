Italia-Bosnia, lo scorso anno l’ultimo precedente: Insigne e Verratti rimontano il gol di Dzeko (Di venerdì 4 settembre 2020) L’11 giugno 2019 si è giocata Italia-Bosnia, gara valida per le qualificazioni agli Europei. Balcanici avanti con Dzeko, poi rimonta azzurra con Insigne e Verratti. Questa sera alle 20.45 si gioca Italia-Bosnia, gara valida per la Uefa Nations League. Il match si disputa a Firenze. L’ultimo Italia-Bosnia, 11 giugno 2019 L’ultimo precedente tra queste due nazionali in terra italica si è disputato l’11 giugno 2019 allo Juventus Stadium di Torino. Gara valida per le qualificazioni agli Europei. Azzurri all’attacco, segna Dzeko L’inizio della gara è di marca azzurra ma la selezione di Mancini non riesce a concludere le azioni ... Leggi su newsmondo

DiMarzio : La probabile formazione di #Mancini in vista della #Bosnia - DiMarzio : #NationsLeague | #Dzeko: 'Peccato giocare con l'Italia in un momento così' - Toro_News : ???? | BELOTTI SÌ, SIRIGU NO Alle 20.45 l'esordio in Nations League dell'Italia di Belotti e Sirigu: Mancini dovrebb… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? I Friedkin: “Vogliamo vincere, ma serve pazienza” ?? Calendario, in notturna le… - messveneto : Il tuono di Immobile: «Mi sento titolare in questa Italia» E domani c’è la Bosnia -