Italia-Bosnia, le probabili formazioni: due dubbi per Mancini (Di venerdì 4 settembre 2020) Italia-Bosnia, le probabili formazioni – Si riparte. E’ della Nazionale azzurra il primo impegno della stagione 2020-2021. C’è l’esordio in Nations League contro la Bosnia, già affrontata l’anno scorso nelle qualificazioni. Fischio d’inizio alle ore 20.45 al Franchi di Firenze. Le scelte. Qualche dubbio per Mancini, che in conferenza stampa ha affermato che, tra domani e la gara con l’Olanda, sfrutterà più o meno tutti. Con un campionato (quello scorso) da poco terminato e una pausa ridotta, la condizione fisica sarà precaria e quindi fondamentale schierare chi sta meglio. Le incertezze riguardano il reparto arretrato, con Chiellini favorito su Acerbi al centro e Biraghi che dovrebbe ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : La probabile formazione di #Mancini in vista della #Bosnia - DiMarzio : #NationsLeague | #Dzeko: 'Peccato giocare con l'Italia in un momento così' - ItaSportPress : Italia-Bosnia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Torna l’azzurro dopo la paura. Con #Zaniolo per crescere ancora #ItaliaBosnia - sportli26181512 : Diretta Italia-Bosnia ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: La Nazionale di Mancini f… -