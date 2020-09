Italia-Bosnia, errore nella distinta e Acerbi gioca titolare (Di venerdì 4 settembre 2020) Un errore nella compilazione distinta ufficiale consegnata all'arbitro. Ecco perché in campo con l'Italia c'è Acerbi al centro della difesa nella sfida contro la Bosnia. Il titolare scelto da Mancini ... Leggi su leggo

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - RaiSport : Edin #Dzeko porta in vantaggio la Bosnia sugli sviluppi di un calcio d'angolo #ItaliaBosnia 0-1 Diretta @RaiUno e… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague Inizia il secondo tempo di Italia-Bosnia! Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti, nessun cambio ne… - DFDYR98 : @DanieleGianca @EdDzeko Sicuro Famo la coppia 11 Bosnia - 11 Italia e va bene - LuigiLiccardo6 : RT @Eurosport_IT: Comincia con un pareggio l'avventura dell'Italia in Nations League ? Contro la #Bosnia al vantaggio di #Dzeko risponde #… -