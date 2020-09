Italia-Bosnia, errore nella distinta: Acerbi titolare al posto di Chiellini (Di venerdì 4 settembre 2020) Ritornano le Nazionali con la Uefa Nations League ma per Giorgio Chiellini c’è da attendere prima di fare rientro sul manto erboso. Clamoroso quanto accaduto nel pre partita di Italia-Bosnia Erzegovina: Acerbi titolare (per sbaglio) al posto di Chiellini. Il capitano della Juventus, reduce da un lungo infortunio, quest’oggi era il designato numero uno per la maglia da titolare al centro della difesa. Ma a causa di un errore di compilazione nella distinta è stato inserito Acerbi. E per non escludere totalmente il laziale dalla gara del Franchi, Mancini ha accettato l’errore di chi ha consegnato la distinta lasciando in ... Leggi su sportface

