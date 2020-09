Italia-Bosnia: Dzeko in gol, azzurri sotto nel secondo tempo (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) È di Edin Dzeko il gol che apre le marcature al Franchi di Firenze in Italia-Bosnia, prima gara della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-21. Dopo aver dominato sul possesso palla, con poca concretezza negli ultimi metri, gli azzurri vanno sotto a inizio ripresa con il gol del solito Dzeko. Il Bosniaco è bravo a girare in rete un facile tiro da distanza ravvicinata: 0-1 Bosnia. Leggi su sportface

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague Inizia il secondo tempo di Italia-Bosnia! Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti, nessun cambio ne… - DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - fanpage : #ItaliaBosnia, il retroscena - bocafutbol : RT @UEFAcom_it: ? GOL! Sensi firma il pari per l'Italia ?????????? 1?-1? Segui la sfida LIVE ?? -