Italia-Bosnia, Donnarumma: “Bravi a non disunirci dopo il gol di Dzeko” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Tornare in campo dopo tanto tempo non era facile. Ma siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol preso. Giocare senza pubblico è difficile, speriamo che i tifosi possano tornare presto“. Queste sono le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma, dopo l’1-1 dell’Italia contro la Bosnia all’esordio in Nations League. Ora per l’Italia c’è l’Olanda: “Speriamo di rivedere l’Italia delle undici partite consecutive. Proveremo a prepararla bene e speriamo di vincere“. Infine su Dzeko, autore del gol del momentaneo 1-0: “Edin è un grande giocatore, bisogna stare sempre attenti perché sa punirti al minimo spazio concesso“, ha concluso il ... Leggi su sportface

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - RaiSport : Edin #Dzeko porta in vantaggio la Bosnia sugli sviluppi di un calcio d'angolo #ItaliaBosnia 0-1 Diretta @RaiUno e… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague Inizia il secondo tempo di Italia-Bosnia! Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti, nessun cambio ne… - sere__3 : RT @Inter: ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - desethx : RT @Inter: ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? -