Italia-Bosnia 1-1, soltanto un pareggio per gli azzurri (Di venerdì 4 settembre 2020) Termina in pareggio la sfida tra Italia-Bosnia, valida per il primo match di Nations League: Sensi risponde all’iniziale vantaggio di Dzeko All’Artemio Franchi termina la lunga striscia di vittoria degli azzurri: 1-1 il risultato finale tra Italia-Bosnia, match valido per la prima gara di Nations League. Il primo tempo si sviluppi su ritmi molto blandi, con l’Italia che gestisce il possesso del pallone senza creare pericoli alla porta avversaria. La Bosnia copre bene il campo e si affida a Dzeko per cercare di costruire qualche azione da gol. Nella ripresa le due squadre lasciano maggiori spazi. A creare la prima palla gol è la Bosnia: Hodzic si libera di Florenzi e Donnarumma, ma sul più bello centra il ... Leggi su zon

