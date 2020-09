Italia-Bosnia 1-1, le pagelle di CalcioWeb: si salvano in pochi tra gli azzurri [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Italia-Bosnia, le pagelle di CalcioWeb – Esordio in Nations League con più ombre che luci per gli azzurri di Roberto Mancini, che al Franchi di Firenze non vanno oltre l’1-1 contro la Bosnia. Succede tutto nella ripresa: al vantaggio di Dzeko risponde Sensi, ma l’Italia non crea molto e dimostra la classica poca brillantezza di una selezione ad inizio stagione e con tanti carichi di lavoro sulle gambe. Italia Donnarumma 6 – Sul gol non ha colpe. Per il resto non rischia molto. Biraghi 6 – Senza infamia né lode. Acerbi 6 – Gara attenta e ordinata. Bonucci 6 – Come sopra. Florenzi 5.5 – I pericoli della Bosnia arrivano tutti dal suo lato, ... Leggi su calcioweb.eu

