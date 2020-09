Italia-Bosnia 1-1, Bonucci: “I tifosi ci mancano come il pane” (Di venerdì 4 settembre 2020) “I tifosi sono la parte passionale del calcio. Ci mancano come il pane a tavola. Dzeko? Edin è un grande giocatore e un attaccante di livello mondiale. Sa mettere in difficoltà qualsiasi linea difensiva, noi siamo stati bravi a non concedergli troppe occasioni”. Lo ha dichiarato Leonardo Bonucci, capitano dell’Italia, dopo il pareggio per 1-1 contro la Bosnia all’esordio nel gruppo 1 di Nations League. Una rete di Dzeko ha aperto le marcature prima del pareggio di Sensi. Per Bonucci l’Italia ha “peccato di frenesia nel voler trovare il gol perché serviva più pazienza”, come ha spiegato ai microfoni della Rai prima di soffermarsi sulla prova: “Sapevamo che ci ... Leggi su sportface

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - RaiSport : Edin #Dzeko porta in vantaggio la Bosnia sugli sviluppi di un calcio d'angolo #ItaliaBosnia 0-1 Diretta @RaiUno e… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague Inizia il secondo tempo di Italia-Bosnia! Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti, nessun cambio ne… - bruzzaniti_leo : RT @SkySport: ITALIA-BOSNIA 1-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (57') ? #Sensi (67') ? ? - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: ???? L'arrivo dell'#Italia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida di #UEFANationsLeague contro la Bosnia-Erzegov… -