Italia Bosnia 0-0 LIVE: Insigne ci prova da calcio di punizione (Di venerdì 4 settembre 2020) Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Nations League 2020/2021 tra Italia e Bosnia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Italia e Bosnia si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Nations League 2020/2021 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Bosnia 0-0 18′ punizione di Insigne – Insigne ci prova con una punizione a giro: palla non distante dall’incrocio dei pali 16′ Occasione per la Bosnia – Edin Visca riesce a trovare spazio lungo la corsia destra, l’ala Bosniaca prova il traversone anche deviato da Acerbi ... Leggi su calcionews24

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - repubblica : Italia-Bosnia, Jorginho va in panchina. Pellegrini vince il ballottaggio con Zaniolo - glavutan : @italyinbih @minasio Allora... 1.tempo Forza Italia! 2.tempo Forza Bosnia! Mi sembra giusto così. Va bene? ???????????? - RotondiGiacomo : @LaRiserva_pod Daniele ha la sensazione che la prima giornata sia sempre la stessa, ma vogliamo parlare del fatto c… -