Italia, Bastoni lascia il ritiro della Nazionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora guai per Roberto Mancini. Il difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana, Alessandro Bastoni, è stato costretto a lasciare il ritiro per un pregresso risentimento ai flessori. La Figc ha comunicato l’abbandono tramite una nota sul suo sito. “Alessandro Bastoni lascia il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori: il difensore dell’Inter classe 1999, indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi, ha fatto rientro al club di appartenenza per le cure del caso”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? Alessandro Bastoni lascia il ritiro di Coverciano Il difensore vittima di un problema muscola… - DiMarzio : #Bastoni non ci sarà per le due sfide dell'#Italia in #NationsLeague - napolista : Italia, Bastoni lascia il ritiro della Nazionale Lo annuncia la Figc con una nota. La causa è un pregresso risentim… - joelrudinas03 : RT @repubblica: Italia-Bosnia, Jorginho in panchina, Bastoni a casa. Pellegrini in vantaggio su Zaniolo [di ENRICO CURRÒ] [aggiornamento de… - FCInterLove : @MatteoDentini Sensi è il più forte centrocampista dell' Italia e dell' Inter, ma anche lui presumo fino 5 giorni f… -