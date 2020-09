Isola dei Famosi, che fine ha fatto l’attore Raffaele Balzo? Oggi nuova vita (Di venerdì 4 settembre 2020) Vi ricordate di Raffaele Balzo? L’ex naufrago, protagonista dell’edizione numero svolta nel 2006 Oggi ha cambiato vita. Scopriamo insieme di cosa si occupa. Raffaele Balzo, 14 anni fa, naufrago Sono trascorsi ben 14 anni dalla partecipazione di Raffaele Balzo all’edizione dell’Isola dei Famosi. Correva l’anno 2006 e l’attore aveva già partecipato a molti spettacoli … L'articolo Isola dei Famosi, che fine ha fatto l’attore Raffaele Balzo? Oggi nuova vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FidanzaCarlo : #Lampedusa è ormai al collasso! Queste le immagini che ci giungono dall'isola #siciliana che ormai è prigioniera de… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza… - Linkiesta : Quel che è accaduto alla giornalista @RaffaellaRoma per aver scritto dei maltrattamenti ai richiedenti asilo di Iso… - MZorzy : RT @alberto_sanavia: #4settembre 1810: #Napoleone dichiara: “i #monaci armeni dell’isola di #SanLazzaro di #Venezia sono conservati nell’at… - Fistazolam : RT @alberto_sanavia: #4settembre 1810: #Napoleone dichiara: “i #monaci armeni dell’isola di #SanLazzaro di #Venezia sono conservati nell’at… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

IlGiunco.net

Per tutta l’estate, giorno dopo giorno, hanno continuato ad accumularsi nello specchio d’acqua davanti al molo Favorolo di Lampedusa. Sono i barchini - per lo più vere e proprie carrette del mare, aff ...La storia del percorso sportivo di Ivan Zanettin Romero è di quelle che meritano di essere raccontate: l’amore per la pallavolo, le qualità atletiche tipiche dei figli del Sud America, la gioia di ...