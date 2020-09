Irene Santi – Hellas Verona Women: “Contro l’Inter dobbiamo portare a casa punti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Irene Santi – “Contro l’inter giocheremo concentrate e con la giusta mentalità”. Il campionato è iniziato con due K.O.: è tutto da buttare o qualcosa … L'articolo Irene Santi – Hellas Verona Women: “Contro l’Inter dobbiamo portare a casa punti” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

FcInterNewsit : Irene Santi: 'All’Inter ci si sente come professionisti, ma bisogna ricambiare quello che ti viene dato' - asceppacerca : RT @CauseSanti: #22agosto 1891 nascita della #Beata Irene Stefani, religiosa dell’Istituto delle Suore Missionarie della Consolata. Chiamat… -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Santi

Fcinternews.it

La centrocampista Irene Santi ha parlato a Calciohellas.it in vista della sfida contro l’Inter, club in cui ha giocato negli ultimi anni, in programma questo fine settimana: “Sono venuta a Verona perc ...16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Pia ...