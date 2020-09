IREN, siglato accordo con Unindustria Reggio Emilia per riqualificazione energetica (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Realizzare interventi nel settore dell’efficienza energetica e, più in generale, nella riqualificazione immobiliare, cogliendo le opportunità offerte dal Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 ), che ha introdotto nuove importanti detrazioni fiscali riguardo le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus). Con questo obiettivo è stato firmato oggi nella sede degli Industriali reggiani di via Toschi un protocollo di collaborazione tra Unindustria Reggio Emilia e IREN Smart Solutions Spa, società del Gruppo IREN attiva nella prestazione di servizi energetici integrati per la realizzazione di iniziative e progetti ... Leggi su quifinanza

