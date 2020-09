Irama in vetta alla classifica Fimi degli album seguito da Guè Pequeno, tra i singoli domina Rocco Hunt (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella classifica Fimi degli album di questa settimana svetta Irama con Crepe, l’EP appena rilasciato e per presentare il quale è stato organizzato un incontro virtuale con i fan. Al secondo posto arriva Mr. Fini di Guè Pequeno, il disco che per i più è la vera rivelazione del rapper. Al terzo e quarto posto, rispettivamente, troviamo Gemelli di Ernia e la raccolta Power Hits Estate di RTL. Si posiziona al quinto posto Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier mentre scende di 3 posizioni Vita Vera Mixtape di Tedua, che la scorsa settimana si trovava sul podio, al terzo posto. I Pinguini Tattici Nucleari salgono dall’ottavo al settimo posto con Fuori Dall’Hype (Ringo Starr) lasciandosi alle spalle 23 6451 di Tha Supreme, ... Leggi su optimagazine

Abbiamo stilato la classifica dei brani di maggior successo di questa insolita estate, prendendo a riferimento i brani più programmati in radio (EarOne) e le vendite/streaming (FIMI). Karaoke e Irama ...