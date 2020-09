Inzaghi: “Ci sono delle trattative per Fares e Mariqi. Aspettiamo il ritorno di Lulic” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha parlato dal ritiro di Oronzo di Cadore, Simone Inzaghi: “sono contento dei ragazzi in questi primi allenamenti. Oggi concluderemo il ritiro con un’amichevole contro il Vicenza, poi riprenderemo lunedì. sono fiero della mia squadra: l’anno scorso abbiamo vinto la Supercoppa e siamo tornati in Champions”. Un pensiero va anche al mercato: “sono contento dell’arrivo di Reina, abbiamo due portieri affidabili e gli impegni saranno molti. Ho fiducia in tutti. Fares e Mariqi ci interessano, ci sono delle trattative in corso, così come le altre società ci stiamo muovendo anche noi”. Infine un accenno su Lulic e Leiva: “Senad non molla, sta tornando dal suo infortunio. ... Leggi su alfredopedulla

