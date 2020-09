Interrogazioni a raffica per gli studenti senza mascherina (Di venerdì 4 settembre 2020) Valentina Dardari La proposta arriva dalla dirigente dell'Itts Volta: “Le norme per tutelarsi dal Covid vanno rispettate. Applicheremo il regolamento disciplinare già in vigore nella nostra scuola” Gli studenti che non vorranno rischiare Interrogazioni a raffiche possono correre ai ripari utilizzando la mascherina. Almeno per quanto riguarda gli alunni dell'Itts Alessandro Volta di Perugia. Sul piede di guerra infatti Rita Coccia, dirigente scolastica dell’istituto e vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi, che promette Interrogazioni raddoppiate per coloro che entreranno in aula senza la protezione. Non è la prima volta che la dirigente in questione prende simili provvedimenti. Era già avvenuto qualche anno fa, quando aveva vietato ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Interrogazioni raffica Interrogazioni a raffica per gli studenti senza mascherina ilGiornale.it Mascherine a scuola: le punizioni per chi non le usa

Voto 5 in condotta, interrogazioni a raffica e sospensione dalla frequenza: i presidi si orientano verso sanzioni severe, se la responsabilizzazione non funziona. Si torna a scuola con la mascherina, ...

I rischi per gli studenti delle superiori che non indossano la mascherina

Sospensione, 5 in condotta, interrogazioni: cosa rischiano gli studenti della scuola superiore che non indossano le mascherine.

Voto 5 in condotta, interrogazioni a raffica e sospensione dalla frequenza: i presidi si orientano verso sanzioni severe, se la responsabilizzazione non funziona. Si torna a scuola con la mascherina, ...Sospensione, 5 in condotta, interrogazioni: cosa rischiano gli studenti della scuola superiore che non indossano le mascherine.