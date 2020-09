Internazionali d’Italia juniores 2020, Trofeo Bonfiglio cancellato per coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia juniores, non si giocherà nel 2020 per via dell’emergenza coronavirus. Il tennis club Milano Alberto Bonacossa non sarà lo scenario del torneo Under 18, che dopo il rinvio rispetto alla data originaria del 16-24 maggio, non sarà ricollocato ed è invece stato cancellato ufficialmente per le difficoltà di far conciliare le esigenze del calendario e le procedure di tutela sanitaria imposte dalla pandemia. Leggi su sportface

