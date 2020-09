Inter, Bastoni lascia il ritiro della Nazionale: risentimento muscolare (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo de Vrij, anche Bastoni lascia il ritiro della sua Nazionale. “Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso”, si legge nella nota pubblicata dalla Figc. Per il Ct Roberto Mancini c’è quindi un’opzione in meno per i prossimi due impegni. Leggi su sportface

