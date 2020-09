Intel 11th gen: il salto avanti dei PC portatili (Di venerdì 4 settembre 2020) La nuova generazione di CPU Intel progettate per il segmento verticale Mobile porta una litografia a basso numero di nm, grafica Iris e piattaforma Evo. Intel 11th gen – Tiger Lake In precedenza abbiamo parlato della nuova roadmap tracciata Intel per le prossime CPU e architetture, prestando particolare attenzione alla serie “Comet Lake-S” (10th gen). Nello stesso articolo, però, avevamo aperto una piccola parentesi sui processori della serie Tiger Lake a 10nm+. Da pochi giorni Intel ha ufficializzato la 11th gen: progettata per portatili ad alto potenziale di lavoro, conosciuta come serie “Tiger Lake”. L’undicesima generazione marcata Intel si basa sull’architettura SuperFin (10nm) ed è la diretta ... Leggi su windowsinsiders

MSI debutta nell’arena dei notebook business con il lancio della nuova serie Summit, tra le prime a essere equipaggiate con la nuova generazione, l’undicesima, di processori Intel. E le ambizioni del ...

Samsung Galaxy Book Flex 5G: tra connettività e produttività

Il nuovo Samsung Galaxy Book Flex 5G è un convertibile 2in1 che integra la connettività mobile 5G di un moderno smartphone alla potenza e usabilità di un moderno laptop Windows. Vediamo i dettagli I d ...

