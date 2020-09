Inizio scuola, dopo il primo caso di un positivo al Covid al via i test rapidi per tutti: il piano del governo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro Speranza: sono un pezzo della nostra strategia per l’autunno. La sperimentazione dei nuovi esami negli aeroporti ha dato buoni risultati. L’appello di Azzolina ai ragazzi: usate Immuni Leggi su corriere

