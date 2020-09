Infortunio Bastoni: il difensore lascia il ritiro della Nazionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Infortunio Bastoni: il difensore dell’Inter lascia il ritiro della Nazionale per un pregresso risentimento ai flessori Nuovo Infortunio in casa Inter. Dopo quello di De Vrij, anche Alessandro Bastoni lascia il ritiro della propria Nazionale. Come recita il comunicato della FIGC il difensore tornerà a Milano per un pregresso risentimento ai flessori. COMUNICATO – «Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con ... Leggi su calcionews24

XanZah10 : RT @NonConoscoVG: Dopo DeVrij, anche Bastoni si ferma in Nazionale per un infortunio. Salterà sicuramente il ritiro e tornerà a casa per gl… - IlMaest54500641 : #DeVrij infortunato #Bastoni infortunato e mi dicono che stasera gioca Sensi... quote per l’infortunio di #Sensi ce ne sono? #ItaliaBosnia - FootballAndDre1 : Bastoni lascia la nazionale per infortunio. - NonConoscoVG : Dopo DeVrij, anche Bastoni si ferma in Nazionale per un infortunio. Salterà sicuramente il ritiro e tornerà a casa per gli accertamenti. - Pierangelo_Ran : @pap1pap immagina un infortunio o indisponibilità temporanea sia di De Vrij che Bastoni -

