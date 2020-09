Influenza: Aifa raccomanda anticipo vaccino a inizio ottobre (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - "Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antInfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione Influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione". Lo raccomanda l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella determina pubblicata in Gazzetta Ufficiale dove si autorizza l'aggiornamento, per la stagione 2020-2021, della composizione dei vaccini Influenzali autorizzati secondo procedura registrativa nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrata. "La protezione indotta dal vaccino comincia circa due ... Leggi su liberoquotidiano

