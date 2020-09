Influenza, Aifa: anticipare la vaccinazione a inizio ottobre (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta L'Agenzia italiana del farmaco 'raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antInfluenzale a partire dall'inizio di ottobre' mettendo il farmaco a disposizione 'in ... Leggi su tgcom24.mediaset

«Si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della st ...Silvio Berlusconi, come sta l'ex premier ricoverato al San Raffaele di Milano: da ieri notte il leader di Forza Italia, positivo al coronavirus, si trova in ospedale con un principio di polmonite bila ...