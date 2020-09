Indussero uomo al suicidio: arrestati tre familiari di Giffoni Sei Casali (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, in Carabinieri della Stazione di Giffoni Sei Casali (Sa), hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del Divieto di dimora e Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di A.B. (classe 1956), A.D. (classe 1984) e R.C. (classe 1960), tutti componenti del medesimo nucleo familiare abitante in quel centro, poiché ritenuti responsabili dei reati di concorso in atti persecutori e morte come conseguenza di altro delitto. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Giffoni Sei Casali a seguito della querela presentata il 12 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Indussero uomo Indussero uomo al suicidio: arrestati tre familiari di Giffoni Sei Casali anteprima24.it