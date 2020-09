Indonesia, punito con l’obbligo di restare stesi nella bara aperta chi viola le norme anti Covid. E l’opinione pubblica si scatena (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Indonesia è uno dei paesi più colpiti dal coronavirus nel sud-est asiatico. E le autorità hanno dovuto escogitare modi sempre più creativi. Per incoraggiare le persone ad indossare le mascherine protettive. E spaventare i trasgressori. Indonesia, la punizione della bara vuota Tra questi finti funerali lungo le strade trafficate della capitale Indonesiana organizzati dagli agenti. O la pratica di far sdraiare coloro che violano le norme anti-Covid in una bara aperta ed esposta in strada sotto le telecamere. Una misura choc che, secondo quanto riportato dalla Bbc, è stata abbandonata dopo pochi giorni. A causa del contraccolpo dell’opinione pubblica e ... Leggi su secoloditalia

