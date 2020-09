Indagine Kaspersky: attacchi DDoS rivolti alle piattaforme per la didattica aumentati di oltre il 350% (Di venerdì 4 settembre 2020) (Milano, 4 settembre 2020) - Nel periodo che va da gennaio a giugno 2020, gli esperti di Kaspersky hanno rilevato un aumento del 350% rispetto allo stesso periodo del 2019, di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) rivolti a risorse online dedicate alla didattica. Gli attacchi DDoS sono una minaccia che mira ad esaurire una rete fino ad ottenere il crash del server. Durante un attacco Denial of Service (DoS)i cybercriminali tentano di sovraccaricare il server di rete di richieste al punto da mandarlo in crash causando notevoli disagi agli utenti tra cui l'impossibilità ad accedere al servizio.Mentre gli attacchi DoS coinvolgono un solo computer d'attacco le minacce DDoS (Distributed Denial of Service ... Leggi su iltempo

