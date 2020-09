Incroci pericolosi al San Raffaele, dopo il Cav ricoverato anche Rocco Casalino: l'indiscrezione (Di venerdì 4 settembre 2020) Un incredibile "Incrocio" al San Raffaele di Milano, dove poco fa è stato ricoverato Silvio Berlusconi per complicazioni legate all'infezione da coronavirus. Al leader di Forza Italia è stato diagnosticato un inizio di polmonite bilaterale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. E dell'incredibile "Incrocio" dà conto in un flash il sempre ben informato Dagospia, che rende noto che nella medesima struttura, nel nosocomio del dottor Alberto Zangrillo, è ricoverato anche Rocco Casalino, il portavoce del premier, Giuseppe Conte. Secondo quanto rivela Dago, però, per quel che concerne l'ex Grande Fratello il coronavirus non c'entra niente: secondo il sito di Roberto D'Agostino, infatti, è stato ... Leggi su liberoquotidiano

unmagroio : - MondoNapoli : Incroci pericolosi: Luis Suarez fa tana libera tutti, ma Milik? - - LaStampa : Chi li attraversa tutti i giorni li chiama «incroci maledetti». - StampaTorino : Incroci pericolosi, a Torino nemmeno la nuova segnaletica lascia tranquilli - cardylove2000mh : Tralasciando le prime giornate e Inter Juve non è male, sarà un in inizio difficile anche per Juve, Atalanta e Lazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incroci pericolosi Incroci pericolosi, a Torino nemmeno la nuova segnaletica lascia tranquilli La Stampa La Lombardia apre le porte al basket ma la svolta arriva tardi: niente tifosi con l’Olimpia

Da oggi le porte saranno un pochino più aperte. Nel valzer di discussioni e polemiche sul riportare il pubblico in stadi e palazzetti, la Regione Lombardia ha firmato ieri un’ordinanza per portare un ...

Addio agli incroci pericolosi Ma sarà un mese di passione

Melzo, in programma tre cantieri per sistemare i punti più critici della viabilità. Previsti attraversamenti pedonali rialzati, infrastrutture e nuova illuminazio ...

Da oggi le porte saranno un pochino più aperte. Nel valzer di discussioni e polemiche sul riportare il pubblico in stadi e palazzetti, la Regione Lombardia ha firmato ieri un’ordinanza per portare un ...Melzo, in programma tre cantieri per sistemare i punti più critici della viabilità. Previsti attraversamenti pedonali rialzati, infrastrutture e nuova illuminazio ...