Incoscienti allo sbaraglio. L’Italia è di nuovo alle prese con una preoccupante ondata di contagi. Ma intanto nella Capitale sfilano i negazionisti (Di sabato 5 settembre 2020) Mentre l’Italia è alle prese con una nuova e preoccupante ondata di contagi, e a dirlo sono i numeri e le analisi dell’Istituto superiore di Sanità che parlano di un deciso aumento dei casi, oggi nella Capitale ci sarà una manifestazione, che non esitiamo a definire vergognosa, dei cosiddetti “no mask”. Cioè quei gruppi negazionisti imparentati con i “no vax” che hanno come unico obiettivo quello di mostrare allegramente la propria irrazionalità camuffandola sotto il comodo e sempre sventolabile vessillo della libertà negata. Intendiamoci, questi comportamenti non sono certo solo italiani, ma – come abbiamo detto più volte – mondiali e degni ... Leggi su lanotiziagiornale

Un infettivologo dell’Aou: «Ci richiamano dalle ferie, voi fate la vostra parte» Post poi cancellato. Il direttore Babudieri: nuova emergenza, ma niente drammi SASSARI. Non è un post, è una secchiata ...

