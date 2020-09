Incidente sul lavoro, operaio di Ceriano Laghetto morto nella centrale idroelettrica di Allein (Di venerdì 4 settembre 2020) Un uomo di Ceriano Laghetto di 46 anni è morto questa mattina in un Incidente sul lavoro nella centrale idroelettrica di Allein in provincia di Aosta, nella Valle del Gran Paradiso. La vittima, Claudio Campi, era operaio specializzato di un’impresa che stava effettuando lavori di manutenzione. A quanto si apprende dalle agenzie, la vittima è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

(ANSA) - AOSTA, 04 SET - La procura di Aosta indaga per omicidio colposo a seguito della morte in un incidente sul lavoro di un operaio caduto nella vasca di una centrale idroelettrica ad Allein (Aost ...Un operaio è morto oggi cadendo in una vasca di una centrale idroelettrica ad Allein, in Valle d'Aosta. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione dell'impianto. Sul posto i carabinieri che stann ...