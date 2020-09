Incidente sul lavoro a Foiano della Chiana: muore sotto il trattore che si ribalta (Di venerdì 4 settembre 2020) Incidente mortale su lavoro, oggi, 4 settembre, a Foiano della Chiana. Dove i vigili del fuoco sono intervenuti, in via Selce, per soccorrere il conducente di un mezzo agricolo cingolato rimasto sotto il mezzo ribaltato. L'uomo è stato affidato al personale del 118 che non ha potuto che constatarne il decesso Leggi su firenzepost

SkySportF1 : .@PierreGASLY lascia un mazzo di fiori sul luogo dell'incidente di Anthoine Hubert in omaggio all'amico morto lo sc… - WeCinema : .@salvoespo interpreta uno spaccapietre disoccupato dopo un grave incidente sul lavoro. Il figlio Antò sogna di far… - FirenzePost : Incidente sul lavoro a Foiano della Chiana: muore sotto il trattore che si ribalta - marino29b : RT @Giacinto_Bruno: Tragedia sul lavoro a Cavallermaggiore. Intossicati dal mangime, cadono in un silos: uno muore a 22 a… - qn_lanazione : Piaggio, incidente sul lavoro in officina. Operaio in codice rosso -