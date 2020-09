Incidente in via Innocenzo da Imola: morto un uomo (Di venerdì 4 settembre 2020) Incidente mortale in via della Barca: pedone investito 27 agosto 2020 La Polizia Locale ha proceduto con i rilievi in via Innocenzo da Imola, zona Battindarno, dove -per cause ancora in corsi di ... Leggi su bolognatoday

Telesardegna : Oliena. Incidente stradale in Via Nuoro - nerovingia : Addetto alla raccolta differenziata muore in un incidente nell'isola ecologica - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico #incidente -Via Aurelia code tra Raccordo Anulare e via di Malagrotta > fuori città #luceverde #Lazio - altriSuoni : @let_innocenti @CTag25 @GianniniRoberto Metti le cuffie, lo consiglio a tutti... Ascolteremo tutti i set che, in qu… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico #incidente -Via Aurelia code tra Raccordo Anulare e via di Malagrotta > fuori città #luceverde #Lazio -