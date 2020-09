Incentivi auto - Ecobonus, i fondi per la fascia 91-110 g/km stanno per finire (Di venerdì 4 settembre 2020) Non accenna a rallentare il ritmo di prenotazione degli Incentivi allacquisto di auto nuove. Sette giorni dopo lapertura della piattaforma, avvenuta la mattina dell1 settembre e grazie alla quale i dealer hanno potuto inserire anche gli acquisti effettuati a partire dal 15 agosto, giorno di entrata in vigore del cosiddetto decreto Agosto, dei 100 milioni stanziati per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 91 e 110 g/km restano in cassa appena 16 milioni. Salvo sorprese, dunque, questa tranche di fondi finirà già entro la fine di questa settimana. E, anche ammettendo che il parlamento decida di rifinanziare ulteriormente questa misura (o di dirottare su questa fascia parte delle risorse, sovrabbondanti, destinate a quella 0-60), le nuove risorse arriverebbero solo con la conversione in ... Leggi su quattroruote

ladyonorato : Aggiungerei che le auto elettriche vengono prodotte... indovinate dove? A chi vanno i soldi degli incentivi?... ?? - infoiteconomia : Incentivi 2020: quasi esauriti i fondi per le auto fra 90 e 110 g/km di CO2 - infoiteconomia : Incentivi auto: quasi esauriti i fondi per la fascia più richiesta - Lymond15 : @dottorbarbieri Credo stiano fregando chi ha comprato monopattini e bici, in una concessionaria auto a Milano mi è… - brumas00 : RT @ICompetitivita: Pochi e inutili, il flop degli incentivi auto ?? del governo. Su @domanigiornale ?? l’intervento del direttore dell’Osse… -