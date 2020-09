Incentivi auto - Ecobonus, i fondi per la fascia 91-110 g/km finiranno questa settimana (Di venerdì 4 settembre 2020) Non accenna a rallentare il ritmo di prenotazione degli Incentivi allacquisto di auto nuove. Sei giorni dopo lapertura della piattaforma, avvenuta la mattina dell1 settembre e grazie alla quale i dealer hanno potuto inserire anche gli acquisti effettuati a partire dal 15 agosto, giorno di entrata in vigore del cosiddetto decreto Agosto, dei 100 milioni stanziati per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 91 e 110 g/km restano in cassa appena 23 milioni. Salvo sorprese, dunque, questa tranche di fondi finirà già entro la fine di questa settimana. E, anche ammettendo che il parlamento decida di rifinanziare ulteriormente questa misura (o di dirottare su questa fascia parte delle risorse, sovrabbondanti, ... Leggi su quattroruote

NicolaPorro : Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo… - ladyonorato : Aggiungerei che le auto elettriche vengono prodotte... indovinate dove? A chi vanno i soldi degli incentivi?... ?? - quattroruote : #Ecobonus: la nostra guida con gli #incentivi nazionali e regionali per comprare un'#auto #elettrica o un'#ibrida p… - infoiteconomia : Bike sharing e auto elettriche: novità e incentivi - repubblica : Incentivi auto. È di nuovo allarme: 'Già finiti i fondi della quarta fascia, la più numerosa' [di VALERIO BERRUTI]… -