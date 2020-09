Incendio in Costiera Amalfitana, riaperto il 'Sentiero degli Dei' (Di venerdì 4 settembre 2020) Allarme incendi in Costiera, chiuso il 'Sentiero degli Dei': disagi alla viabilità 30 agosto 2020 Riapre la parte alta del ' Sentiero degli Dei ' in Costiera Amalfitana . La decisione è stata presa ... Leggi su salernotoday

Stu_Baxter : RT @guardiacostiera: #GuardiaCostiera di #Olbia coordina soccorsi a 17 persone che si trovavano su unità con incendio a bordo, poi affondat… - Notiziedi_it : Fiamme in Costiera Amalfitana, incendio lambisce anche le case - RacheleCorcione : Costiera amalfitana, chiuso per un incendio il Sentiero degli dei - Notiziedi_it : Costiera amalfitana, chiuso per un incendio il Sentiero degli dei - salernonotizie : La Costiera Amalfitana ancora ostaggio dei piromani: nuovo incendio a Tramonti -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Costiera Incendio in Costiera Amalfitana, riaperto il "Sentiero degli Dei" SalernoToday Litorale ionico devastato dalle fiamme: vasti incendi a Porto Cesareo e Gallipoli

PORTO CESAREO - Pomeriggio di fuoco lungo l’arco ionico dove due incendi di notevoli proporzioni stanno interessando in queste ore diversi ettari di terreno e vegetazione ricadenti nelle aree di pregi ...

Brucia la superpetroliera con 2milioni di barili di greggio: nuovo disastro ambientale a largo dello Sri Lanka

Le fiamme alte hanno devastato tutta l’imbarcazione, c’è una vittima e un altro uomo risulta disperso. Un grosso incendio è scoppiato sulla News Diamond, una petroliera di grandi dimensioni che viaggi ...

PORTO CESAREO - Pomeriggio di fuoco lungo l’arco ionico dove due incendi di notevoli proporzioni stanno interessando in queste ore diversi ettari di terreno e vegetazione ricadenti nelle aree di pregi ...Le fiamme alte hanno devastato tutta l’imbarcazione, c’è una vittima e un altro uomo risulta disperso. Un grosso incendio è scoppiato sulla News Diamond, una petroliera di grandi dimensioni che viaggi ...