In Francia le scuole sono costrette a richiudere e altre notizie sul virus (Di venerdì 4 settembre 2020) Aumentano i contagi in Russia, un vaccino solo nel 2021, Madrid vieta le riunioni con più di dieci persone. L’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - giornalettismo : La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, chiuse 22 scuole e 100 classi in Francia #francia - clarissa_gmai : RT @ildelfinogiulio: Se continuate a dire che in Francia sono state chiuse 22 scuole e omettete che 10 di queste scuole stanno a La Reunion… - Lgiova66 : RT @giornalettismo: La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Francia scuole

La Russia ha registrato 5.110 nuovi casi di covid-19 in 24 ore: con 1.015.105 in totale, è il quarto paese al mondo per contagi. In Ucraina i 2.723 nuovi positivi in un giorno sono il numero più alto ...La Francia ha chiuso 22 delle sue 62.000 scuole, da quando sono riprese le lezioni di persona questa settimana, a causa di infezioni da coronavirus. Di queste, 10 si trovavano sull'isola francese Reun ...