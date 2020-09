In campo l’area europeista di De Luca: nel Sannio spazio a Ferrucci e Fiorillo (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il turno di ‘+ Campania in Europa‘. Si è presentata questa mattina all’opinione pubblica la lista in corsa con Vincenzo De Luca alle regionali del 20 e 21 settembre. “Ma non siamo una lista civica. Le civiche solitamente spariscono il giorno dopo le elezioni, noi siamo un progetto politico vero” – scandisce Claudio Ferrucci, uno dei due candidati nel Sannio. E in effetti la lista fa riferimento a ‘Più Europa’, partito che in Italia può contare sul sostegno, tra gli altri, della senatrice Emma Bonino. “In questa campagna elettorale poniamo un tema fondamentale per il futuro del nostro territorio: quale il ruolo della Campania in Europa” – prosegue Ferrucci, volto conosciuto nella politica ... Leggi su anteprima24

