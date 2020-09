Immigrazione, il Governo approva il decreto Lampedusa. Il provvedimento prevede agevolazioni e aiuti per i residenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha licenziato nella tarda serata di ieri il decreto Lampedusa contenente gli aiuti nei confronti dell’isola siciliana dove si susseguono gli sbarchi di migranti. Il decreto era stato annunciato nel corso della giornata di ieri dal premier Giuseppe Conte a margine dell’incontro con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco Lampedusano Totò Martello. Il dl prevede al suo interno agevolazioni fiscali e misure a sostegno degli operatori economici. “In considerazione dell’andamento dei flussi migratori – ha riferito una nota di Palazzo Chigi – e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da Covid-19, il testo prevede, ... Leggi su lanotiziagiornale

