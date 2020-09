Il Valencia vende i terreni del Mestalla per 113 milioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Valencia cessione Mestalla – Il Valencia sblocca una delle operazioni più importanti per il suo futuro. Come riportato da Palco 23, il club ha raggiunto un accordo con ADU Mediterráneo e la Confederation of Housing Cooperatives of Spain (Concovi) per vendere i terreni su cui sorge lo stadio Mestalla. Sebbene i termini economici non siano … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

ArchilocoFe1983 : RT @CalcioFinanza: Il #Valencia vende i terreni del #Mestalla per 113 milioni di euro - AgReds : RT @CalcioFinanza: Il #Valencia vende i terreni del #Mestalla per 113 milioni di euro - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza il calcio ha bisogno di una riflessione le società e i pres si indebitano fino al collo, i giocatori… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Il #Valencia vende i terreni del #Mestalla per 113 milioni di euro - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il Valencia vende i terreni del Mestalla per 113 milioni: Valencia cessione Mestalla – Il Valencia… -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia vende Dalla Spagna, Valencia deciso a cedere Cillesen per trovare i soldi per Pezzella Fiorentina.it B. MAYORAL, Valencia punta tutto su di lui. Lazio...

Borja Mayoral cambierà maglia nella prossima stagione, ma molto probabilmente rimarrà in Spagna. L'attaccante 23enne, a lungo corteggiato dalla Lazio, è vicino al Valencia: come riportato da Superdepo ...

Il Valencia insiste per De Sciglio. Spagnoli anche su Rugani

TORINO - La parola d’ordine in casa Juventus resta soprattutto una: vendere. Il dg Fabio Paratici, dopo la full immersion londinese a caccia di acquirenti inglesi, continua a lavorare per sfoltire la ...

Borja Mayoral cambierà maglia nella prossima stagione, ma molto probabilmente rimarrà in Spagna. L'attaccante 23enne, a lungo corteggiato dalla Lazio, è vicino al Valencia: come riportato da Superdepo ...TORINO - La parola d’ordine in casa Juventus resta soprattutto una: vendere. Il dg Fabio Paratici, dopo la full immersion londinese a caccia di acquirenti inglesi, continua a lavorare per sfoltire la ...