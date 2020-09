“Il vaccino contro il Coronavirus a novembre? Per ora solo annunci” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il professor Guido Rasi, direttore esecutivo dell ’Agenzia europea per i medicinali (Ema), intervistato sul Fatto quotidiano fa chiarezza sulla notizia circolata ieri secondo la quale la Commissione europea avrebbe reso disponibile il vaccino anti-Covid per i paesi membri per novembre. La Commissione ha firmato un contratto che consente ai paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l’opzione di altre 100 per il vaccino noto come Oxford. Per avere la prima dose di vaccino sicuro ed efficace ci sono tre attività separate: negoziazione, sviluppo e approvazione. La negoziazione tra governi e aziende dipende poi dall’approvazione. Ma a noi dell’Ema i termini negoziali interessano poco, perché il processo di valutazione deve assolutamente restare ... Leggi su nextquotidiano

