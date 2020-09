Il trailer e il poster di Revenge Room (Di venerdì 4 settembre 2020) Federica si è rinchiusa nella sua camera da letto e non vuole uscire. Decine di messaggi provocatori e volgari da sconosciuti arrivano sul suo smartphone. Il suo fidanzato, Davide, si risveglia in una stanza con un estraneo, Saul, e non capisce cosa sta succedendo. Federica e Davide erano innamorati. In 15 minuti devono affrontare il loro peggiore incubo. La traccia musicale che accompagna la storia di Federica e Davide è Sogni d’oro e di platino di Baby K, l’unica artista italiana ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube, super ospite per l’evento di presentazione alla Mostra di Venezia. IL PROGETTO Revenge Room è un progetto innovativo, pensato per parlare a spettatori di target diversi, in particolare Generazione Z, Millennials e genitori. Una storia dalla forte valenza ... Leggi su romadailynews

3cinematographe : Nel giorno dell'anniversario della sua nascita, uscirà il film #LaRuotaDelKhadi, omaggio a #Gandhi e alla sua teori… - HorrorItalia24 : ?? WELCOME TO THE BLUMHOUSE?? ?? Trailer nelle stories ?? ?? Ecco a voi finalmente poster e video dei primi 4 film, i… - AlessioBoni_FP : Il Trailer di #RevengeRoom ?? - Cinetvlandia : Arriva il nuovo Bond al cinema: 007 No time to die, nuovo trailer, poster e data d'uscita in sala #JamesBond #Bond… - LongTakeIt : #NoTimetoDie: ecco il nuovo #trailer ufficiale dell'attesissimo 25° capitolo della saga di #JamesBond! ???? Dal 12 no… -

Ultime Notizie dalla rete : trailer poster Il trailer e il poster di Revenge Room RomaDailyNews No Time to Die, azione e scene inedite nel nuovo trailer internazionale

Dopo la pubblicazione del trailer finale di No Time to Die, Universal ha pubblicato altre versioni della clip per i vari mercati internazionali. Si tratta di un montaggio alternativo, caratterizzato c ...

La ruota del Khadi: trailer e poster del film omaggio a Gandhi

In occasione dell’anniversario della nascita di Gandhi arriverà nei cinema il film La ruota del Khadi: l’ordito e la trama dell’India Nel giorno dell’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, il ...

Dopo la pubblicazione del trailer finale di No Time to Die, Universal ha pubblicato altre versioni della clip per i vari mercati internazionali. Si tratta di un montaggio alternativo, caratterizzato c ...In occasione dell’anniversario della nascita di Gandhi arriverà nei cinema il film La ruota del Khadi: l’ordito e la trama dell’India Nel giorno dell’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, il ...