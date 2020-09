IL TALENTO DELL’ATALANTA MALLAMO PER IL CENTROCAMPO NEROVERDE (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Alessandro MALLAMO. Il calciatore, classe ’99, arriva dall’Atalanta con la formula del prestito sino a giugno 2021 (con opzione e contropzione). Centrocampista offensivo molto duttile e tecnico, MALLAMO può giostrare da mezzala oppure trequartista. È cresciuto nel vivaio dell’Atalanta mettendosi in evidenza come uno dei prospetti più interessanti degli ultimi anni. TALENTO “certificato” anche dal percorso in azzurro: ha vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili dall’U16 all’U20. Nell’ultimo biennio ha totalizzato 50 presenze fra Juve Stabia, nella scorsa stagione in B, e Novara, nella precedente annata in C. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

