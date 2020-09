Il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale grazie al Recovery Fund. Patuanelli: “Il 10% dei progetti saranno finanziati già entro la prossima primavera” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ecobonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, come anche tutto il pacchetto per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del sud. Il Governo, inoltre, sta ragionando su un’estensione della misura ai dipendenti delle aziende del Nord “e uno sconto fiscale al cento per cento sugli utili reinvestiti”. E’ quanto ha annunciato a La Stampa il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. I provvedimenti, ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo, “verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo”. I primi fondi potrebbero arrivare già entro ... Leggi su lanotiziagiornale

