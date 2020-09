Il suono degli anni Novanta in “Wrecking Ball”, il capolavoro di Emmylou Harris (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel 1975, fu amore a prima vista. Vorrei poter dire solo al primo ascolto, ma ad esser onesto quel volto angelico, un sorriso dolcissimo, i lunghi capelli neri e un fisico da modella (una delle sue prime attività per potersi mantenere) mi trasformarono in territorio di conquista fin troppo facile. E poi, quella voce cristallina, qualcosa di impossibilmente melodioso, un fraseggio perfetto, un senso di intimità e di amore infinito per i dettagli delle canzoni… «I don’t wanna hear a love song…», la frase iniziale di Boulder To Birmingham eran di quelle che «scioglie il sangre dent’evvene, sai», come cantava il poeta. Ricordate i tempi: erano anni in cui il mio ascolto preferito erano cantautori, italiani e stranieri, e se oggi la ricerca è soprattutto nei confronti di ‘suoni’ interessanti, ... Leggi su linkiesta

d0minius : Il suono degli anni Novanta in “Wrecking Ball”, il capolavoro di Emmylou Harris - Animafragile171 : @marigiram Dovresti iniziare con degli esercizi che servono per sciogliere le dita e prendere confidenza con lo str… - SnowOuatHp : @davidoncehp ti amo come il suono degli uccelli al mattino - fulvialeopardi : Le interviste ai quattro dirigenti scolastici degli istituti superiori di #Assisi a dieci giorni dal suono della ca… - Homu_Wishy : Io così ???????? alle 5 del mattino, perché si sentiva fino a casa mia il suono degli annunci delle navi che partono/arrivano dalla Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : suono degli Il suono degli anni Novanta in “Wrecking Ball”, il capolavoro di Emmylou Harris Linkiesta.it LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” Nessuno fermerà la musica: streaming e live per ricominciare a sognare

Niente come le storie di chi aveva puntato molto, se non tutto, su questa primavera/estate, spiega che cosa abbia significato la pandemia per il mondo della musica. Un terremoto, viene da dire, uno ts ...

Scuolabus e aule, è scattato il piano di sanificazione complessiva

Dopo il distanziamento, la sanificazione. Saranno questi i pilastri che, a Colle, permetteranno di riaprire in sicurezza le scuole a partire dal 14 settembre. Una sanificazione che, nelle idee del Com ...

Niente come le storie di chi aveva puntato molto, se non tutto, su questa primavera/estate, spiega che cosa abbia significato la pandemia per il mondo della musica. Un terremoto, viene da dire, uno ts ...Dopo il distanziamento, la sanificazione. Saranno questi i pilastri che, a Colle, permetteranno di riaprire in sicurezza le scuole a partire dal 14 settembre. Una sanificazione che, nelle idee del Com ...