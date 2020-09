IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 6 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 6 settembre 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 7 settembre 2020Manuela, grazie ad appositi sguardi, fa capire a Ignacio che deve assolutamente fermare il Capitano e le guardie che sono in procinto di perquisire la villa. A quel punto Don Ignacio va subito da Pablo e per l’occasione apprende anche che da tempo il giovane ha una storia con Carolina. Don Ignacio accetta di trovare un modo per mettere al sicuro Pablo. Alicia e Damian cominciano ad incontrarsi all’insaputa di Matias e Alicia decide la loro prossima missione: rapire Don Ignacio. Gunther non crede che Onesimo sia morto, così prosegue nella sua ricerca interrogando ... Leggi su tvsoap

