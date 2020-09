Il segreto anticipazioni: Alicia vuole rapire Don Ignacio (Di venerdì 4 settembre 2020) Non stanno particolarmente brillando gli ascolti de Il segreto in questi primi giorni di settembre ma del resto c’era proprio da aspettarselo. La decisione di trasmettere le repliche della prima stagione è stata abbastanza insensata e il pubblico che stava facendo la conoscenza dei nuovi personaggi arrivati a Puente Viejo, ha già dimenticato tutto, a un mese di distanza dall’ultima puntata inedita. Ma Il segreto resta ancora una delle soap di riferimento di Canale 5, seppur per poco tempo. Infatti in questi mesi andranno in onda le ultime puntate della soap che, come vi abbiamo già raccontato, ha chiuso i battenti. Ma torniamo a Puente Viejo, dove fervono i preparativi per il matrimonio di Rosa e Adolfo, un matrimonio che di certo non nasce sotto una buona stella visto che i due in realtà neppure si amano. O ... Leggi su ultimenotizieflash

