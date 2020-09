Il retroscena: Koulibaly al Manchester City, perché tutti hanno voglia di chiudere (Di venerdì 4 settembre 2020) Kalidou Koulibaly al Manchester City: ora tutti hanno voglia di chiudere. E con Ramadani in Italia, molto presto ci sarà il faccia a faccia decisivo e definitivo con Aurelio De Laurentiis. Tutto questo ben oltre le dichiarazioni ufficiali del numero uno del club che parla di scarsa comunicazione con il City, effetti del trasferimento di Jorginho al Chelsea due anni fa, quando il centrocampista era davvero a meno di un passo da Guardiola. Ma se fosse per questo, la saracinesca sarebbe abbassata definitivamente, proprio per la mancanza di rapporti tra i due club. Invece, non è così, si va avanti no stop e, visto che ne stiamo parlando da settimane, ripetiamo come la volontà sia quella di chiudere. Se il ... Leggi su alfredopedulla

