Il piano anti Covid c’era. Ma i tecnici decisero: “Va tenuto segreto” (Di sabato 5 settembre 2020) Il documento sulla risposta italiana alla pandemia la cui esistenza è stata più volte smentita fu redatto in tre settimane. Prima era riservato, poi secretato. E conteneva stime fuorvianti Leggi su repubblica

paola_demicheli : Una mia amica è farmacista a Codogno. Quest'anno non è stata a casa un solo giorno, nemmeno quando è stata imposta… - claudiobrunoph : RT @Corriere: Il verbali del Cts: «Il governo decise di tenere segreto il piano anti-epidemia» - thekat411 : RT @Corriere: Il verbali del Cts: «Il governo decise di tenere segreto il piano anti-epidemia» - Corriere : Il verbali del Cts: «Il governo decise di tenere segreto il piano anti-epidemia» - cronaca_news : Il piano anti Covid c’era. Ma i tecnici decisero: “Va tenuto segreto” -

Ultime Notizie dalla rete : piano anti

ilGiornale.it

E’ l’intera comunità scientifica a levare la voce. «La riapertura delle scuole è un'occasione fantastica per innescare la trasmissione di Covid- avverte il virologo Andrea Crisanti, direttore di Micro ...Il piano c’era. Il piano pandemico per il Covid 19. Non era «un travisamento giornalistico», come il ministero della Salute ci ha scritto il 20 agosto. Per la precisione si chiama “Piano sanitario di ...